كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أحمد شعبان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة السابق، باشر عمله بالإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية بديوان عام الوزارة عقب إعفائه من منصبه.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن انتقاله للعمل بديوان عام الوزارة لا يعد تكليفًا جديدًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإنما جاء وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لشؤون العاملين بالوزارة، والتي تحدد جهة العمل بعد انتهاء التكليفات القيادية أو الإشرافية.

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارًا بإعفاء أحمد شعبان من مهام منصبه كوكيل لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وفق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالوزارة.