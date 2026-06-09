رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بشأن امتحانات اليوم، مشيرة إلى وجود تباين واضح في تقييم مستوى الامتحانات بين المحافظات المختلفة.

وقالت "الحزاوي"، إن طلاب وأولياء أمور محافظة الجيزة، أكدوا أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى الطالب المتوسط وابتعد عن التعقيدات، وهو ما تكرر أيضًا في امتحان الجبر بمحافظة القليوبية.

وأضافت أن غالبية طلاب محافظة القاهرة وصفوا امتحان الهندسة بأنه فوق مستوى الطالب المتوسط، مشيرين إلى أن سؤالين تحديدًا تسببا في حالة من الارتباك؛ لكونهما من أنماط الأسئلة غير المعتادة بالنسبة لهم.

كما أوضحت أن عددًا كبيرًا من طلاب محافظة الدقهلية أكدوا أن امتحان العلوم جاء فوق المتوسط واحتاج إلى وقت أطول للإجابة، بينما رأى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة أن امتحان الهندسة جاء مناسبًا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وفي سياق متصل، أشارت "الحزاوي"، إلى استمرار تداول صور يُزعم أنها لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام" بعد بدء اللجان، مطالبة بضرورة التحقيق في الوقائع المتداولة وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات الغش.

كما لفتت إلى حالة الجدل التي شهدتها محافظة الإسكندرية بعد تعديل ترتيب بعض المواد داخل جدول الامتحانات بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار تساؤلات بين أولياء الأمور والطلاب حول أسباب هذا التغيير.

وطالب عدد من أولياء الأمور بإعادة النظر في جداول امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأعوام المقبلة، مؤكدين أن تتابع الامتحانات ووجود أكثر من مادة في اليوم الواحد يمثل ضغطًا كبيرًا على الطلاب ويؤثر على استعدادهم وأدائهم داخل اللجان.

وناشدت "الحزاوي"، أولياء الأمور، ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم خلال فترة الامتحانات، والحرص على التغذية الصحية والابتعاد عن الضغوط النفسية والتوتر، بما يساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.