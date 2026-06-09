تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر جروبات الغش الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، ورقتي أسئلة وإجابات زُعم أنهما تخصان امتحان مادة الجبر الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد مرور نحو 15 دقيقة من بدء الامتحان.

التعليم تنفي تسريب امتحان الجبر بالقليوبية

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه جرى رصد الورقة الامتحانية ونموذج الإجابات المتداولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أنهما لا يمتان بصلة للامتحان الفعلي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان على مستوى المحافظة.

وأوضح المصدر أن غرف العمليات المختصة تتابع سير الامتحانات بشكل مستمر للتأكد من انتظام العمل داخل اللجان، ورصد أي مخالفات أو محاولات للغش والتعامل معها بصورة فورية.

وأشار إلى أن المديرية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور رصد أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بسير الامتحانات، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر أو الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.