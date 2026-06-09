قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، إن امتحانات الثانوية تتحول سنوياً إلى أزمة تقلق الأسر، مشدداً على أن العامل النفسي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تحصيل الطلاب في هذه المرحلة الفارقة.

وأوضح شعبان، خلال تقديم برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أنه من الضروري توفير مناخ نفسي هادئ ومناسب للأبناء داخل المنزل، مع الحرص على نيل قسط كافٍ من النوم والراحة، خاصة في الليلة التي تسبق الاختبار.

ونصح الطلاب بضرورة الابتعاد التام عن المنبهات الاصطناعية، ومشروبات الطاقة، والعقاقير السهر التي تدفع الطالب لعدم النوم لساعات طويلة، لما لها من أثر سلبي على التركيز والقدرات الذهنية.

"بلاش محشي".. خريطة غذائية للتركيز ومحاربة الخمول

وفي سياق النصائح الغذائية، أكد الدكتور جمال شعبان على أهمية اعتماد الطلاب على المشروبات الطبيعية، وتناول الخضروات، الفواكه الطازجة، الأسماك، البيض، والحليب، باعتبارها أطعمة تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

وحذر قائلا: "بلاش محشي فترة الامتحانات"، موضحاً أن الوجبات الدسمة والثقيلة كالمحشي تتسبب في شعور الطالب بالكسل والخمول والنعاس، مما يعطل قدرته على الاستذكار بفاعلية.