افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مدرسة الوليدية الابتدائية الحديثة المشتركة بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وتطوير الخدمات التعليمية، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ277، إحياءً لذكرى انتصار أهالي بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799.

حضور تنفيذي وتشريعي موسع

شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، في مقدمتهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط ونوابه، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن أشرف عبد الفتاح مدير المدرسة، وممثلي الصحافة والإعلام.

أجواء احتفالية وتفاصيل المشروع

بدأت الفعاليات بممر شرفي في أجواء احتفالية، تخللته الأغاني الوطنية ورفع التلاميذ لأعلام مصر، تعبيرًا عن فرحتهم بافتتاح المدرسة. وعقب قص الشريط، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، حيث أوضحوا أن المدرسة أُقيمت على مساحة 1722 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 17 مليونًا و224 ألف جنيه، وتضم 16 فصلًا دراسيًا لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

جولة تفقدية وإشادة بمستوى التجهيز

أجرى محافظ أسيوط جولة تفقدية داخل المدرسة شملت الفصول الدراسية، والمعامل، والمكتبة، والملاعب، ودورات المياه، إلى جانب منظومة الحماية المدنية، مشيدًا بجودة التنفيذ والتجهيزات المتكاملة، لا سيما ما يتعلق بتيسير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

التعليم على رأس أولويات المحافظة

أكد المحافظ أن افتتاح المدرسة يمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، ويسهم في خفض كثافات الفصول وتحسين مستوى العملية التعليمية، مشددًا على أن قطاع التعليم يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومواكبة لمتطلبات العصر.

ختام إيجابي وإشادة شعبية

واختُتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية، وسط إشادة من أهالي المنطقة بجهود المحافظة في دعم قطاع التعليم وتعزيز مسار التنمية المستدامة على أرض أسيوط.