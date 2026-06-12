قبل عقده غداً.. نماذج امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2026

قدم عمرو ناصر، معلم مادة الفيزياء، مراجعة لطلاب الثانوية العامة 2026 على الفصلين الأول والثاني، ضمن سلسلة المراجعات النهائية التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على الاستعداد لامتحانات نهاية العام.

وقال ناصر لمصراوي، إن المراجعة تضمنت شرحًا لأهم القوانين والعلاقات الفيزيائية الأساسية، إلى جانب تدريب الطلاب على نماذج متنوعة من الأسئلة التي تقيس الفهم والاستيعاب والتحليل، وفق مواصفات امتحانات الثانوية العامة.

كما ركزت المراجعة على أبرز النقاط التي تتكرر في الامتحانات، مع توضيح طرق حل المسائل والتعامل مع الأسئلة المختلفة بصورة مبسطة تساعد الطلاب على تحقيق أفضل استفادة قبل الامتحان.