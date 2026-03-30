أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الغربية، لمتابعة انتظام سير وانضباط الدراسة والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس، وحضور الطلاب من مختلف المراحل التعليمية.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة الشهيد نبيل القيعى للتعليم الأساسي والتابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، والتي تابع خلالها نسب حضور الطلاب، إلى جانب الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المنزلية، ومستوى الطلاب فى الصفوف الأولي فى القراءة والكتابة، بما يضمن تحقيق جودة العملية التعليمية وقياس نواتج التعلم بصورة دقيقة.

المتابعة الدقيقة لمستويات الطلاب

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة لمستوى الطلاب، خاصة الفئات التي تعاني من ضعف في مهارات القراءة والكتابة، موجّهًا بضرورة مواصلة تنفيذ البرامج العلاجية المتخصصة لتحسين مستواهم الدراسي، مع الاستمرار في التقييم الدوري لقياس مدى التقدم.

كما حرص الوزير على الاستماع لآراء عدد من المعلمين حول مدى استفادة الطلاب من التقييمات والأنشطة التربوية.

وتضمنت الحولة التفقدية للسيد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة الشهيد محمد صبحى رميح الثانوية المشتركة بإدارة كفر الزيات التعليمية، حيث حرص الوزير على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية وتحية العلم وسط طلاب المدرسة.

وخلال الجولة، حرص الوزير على مناقشة الطلاب في نظام شهادة البكالوريا المصرية ومميزاته، فضلا عن مناقشة الطلاب حول دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ومدى استفادتهم منها في تطوير مهاراتهم بما يؤهلهم للعمل فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر المواقع الإلكترونية.

أهمية دراسة البرمجة والذكاء الاصطناعي

وفى هذا السياق، أكد الوزير على أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور التكنولوجي، واكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة باعتبارها ضرورة حتمية في ظل المتغيرات العالمية، وهو ما تحرص الوزارة على ترسيخه في مهارات الطلاب عبر تدريس هذه المادة وإدخال مواد حديثة تلبي متطلبات سوق العمل.

كما تابع الوزير الطلاب خلال الاختبار الشهرى فى مادة اللغة الانجليزية، للوقوف على مدى استيعابهم للمناهج الدراسية وقدرتهم على التحصيل،، مؤكدًا أهمية التفاعل المباشر بين المعلم والطالب داخل الفصل الدراسي.

وفى ختام جولته بالمدرسة وجه الوزير بمواصلة الصيانات العاجلة وتمهيد أرض الملعب المدرسي بالنجيلة الصناعى.

وعقب ذلك، تفقد الوزير مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات، حيث اطلع على نسب الكثافة الطلابية والحضور ، كما حرص على الاستماع لآراء الطالبات حول المواد الدراسية، كما دار حوار حول أهمية البرمجة والذكاء الاصطناعي والحصول على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما فى اليابان، فضلا عن طموحاتهن المستقبلية.

الالتزام بالتقييمات الأسبوعية

ووجّه الوزير بضرورة الالتزام بإجراء التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المحددة، لضمان استمرارية قياس مستوى الطلاب والطالبات.

وقد تفقد الوزير محمد عبد اللطيف أيضا مدرسة الشوربجي الإعدادية بنين التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، حيث تابع نسب الحضور وامتحان الشهر فى اللغة الانجليزية، واطلع على مستوى الطلاب فى القراءة ووجّه بضرورة الاهتمام بالمستوى العلمي للطلاب، وتنظيم برامج علاجية متخصصة لتحسين مستوى الطلاب الضعاف فى القرائية وزيادة تفاعلهم مع المحتوى التعليمى.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة الشهيد السعيد حسين الغريب التباع الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث حرص على متابعة أداء الطلاب خلال الامتحان الشهري لمادة اللغة الإنجليزية، والاطلاع على مستواهم العلمي في مادتي اللغة الإنجليزية واللغة العربية، إلى جانب مراجعة تسجيل الدرجات في التقييمات الأسبوعية.

ووجّه الوزير محمد عبد اللطيف بضرورة الاستفادة من نتائج الاختبارات الشهرية في تحديد نقاط الضعف لدى الطلاب، ووضع خطط علاجية فورية لتحسين مستواهم الدراسي، بما يضمن تحقيق أفضل نواتج تعليمية ممكنة.

وأكد الوزير في ختام جولته على أهمية تكاتف جميع عناصر المنظومة التعليمية، سواء إدارات المدارس والمعلمين، لتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بمستوى الطلاب العلمى.