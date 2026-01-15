إعلان

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدرسة شيراتون الثانوية بالدقي ويتأكد من انتظام اللجان

كتب : أحمد الجندي

01:32 م 15/01/2026
    مدير تعليم الجيزة يتفقد مدرسة شيراتون الثانوية بالدقي
    مدير تعليم الجيزة يتفقد مدرسة شيراتون الثانوية بالدقي
    مدير تعليم الجيزة يتفقد مدرسة شيراتون الثانوية بالدقي

زار سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إدارة الدقي التعليمية، حيث تابع أعمال الامتحانات بمدرسة الأورمان شيراتون الثانوية، للاطمئنان على انتظام اللجان وسير الإجراءات داخل المدرسة.

وبحسب بيان، وقف وكيل الوزارة على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان في المواعيد المحددة، والتزام جميع العاملين بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع متابعة دقيقة لعمليات الرصد والمراجعة داخل الكنترول لضمان خلوها من أي أخطاء.

و حرص "عطية" على التأكد من توفير المناخ الهادئ والآمن داخل اللجان، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن سير الامتحانات في جو مناسب يراعي راحتهم وتركيزهم.

كما أجرى وكيل الوزارة حوارات مباشرة مع الطلاب، مستمعًا لآرائهم حول مستوى الأسئلة، مؤكدًا أن الامتحان العادل والمنضبط هو المعيار الحقيقي لتقييم مستوى التحصيل الدراسي.

و شدد "عطية" على أن الانضباط والدقة في أعمال الامتحانات يمثل خطًا أحمر، وأن أي مخالفة أو تهاون سيتم التعامل معها بحزم، حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية وضمانًا لحقوق الطلاب.


وزارة التربية والتعليم الجيزة سعيد عطية الدقي

