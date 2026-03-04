إعلان

الداخلية تضبط 296 متهماً بالاتجار في المخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي

كتب : علاء عمران

10:38 ص 04/03/2026 تعديل في 11:05 ص

حملة امنية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضربات أمنية قوية ضد تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة، حيث تمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط 255 قضية إتجار، شملت 296 متهماً بحوزتهم كميات متنوعة من الحشيش والهيروين والآيس والبانجو، بالإضافة إلى 13,434 قرصاً مخدراً.

تنفيذ أحكام

وفي مجال ضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أسفرت الجهود عن ضبط 70 قطعة سلاح ناري و210 قطع سلاح أبيض بحوزة 54 متهماً، بالتوازي مع تنفيذ 60,022 حكماً قضائياً متنوعاً ما بين جنايات وحبس جزئي ومستأنف وغرامات.

ولاحقت الحملات العناصر الإجرامية الخطرة، ونجحت في ضبط 6 متهمين هاربين و20 متهماً بأعمال البلطجة، فضلاً عن تحرير 21,422 مخالفة مرورية، وضبط 400 دراجة نارية مخالفة، وتبين إيجابية 11 سائقاً لتعاطي المخدرات من بين 60 تم فحصهم.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استمرار الحملات لتعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

حملة امنية وزارة الداخلية تنفيذ أحكام

