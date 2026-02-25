أجري سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية، حيث شملت الجولة إدارتي الهرم والعمرانية للوقوف على جاهزية المدارس وبيئة التعلم.

أعمال الصيانة والتجهيز

بدأ وكيل الوزارة جولته بإدارة الهرم التعليمية، حيث زار مدارس الصفا والمروة (أ)، الصفا والمروة (ب)، الزهور، والصفا والمروة (تحت التشغيل قريبًا).

وتفقد خلال الزيارة الفصول والمعامل ودورات المياه وأعمال الصيانة الجارية، موجّهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية، مؤكدًا أنه لن يتم تشغيل أي مدرسة إلا بعد التأكد من اكتمال الجاهزية بنسبة 100% من حيث الأمن والسلامة والنظافة العامة وكفاءة المرافق.

جودة التشغيل

شدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء الفوري من أي ملاحظات فنية متبقية، ومراجعة شاملة لكافة المرافق قبل استقبال الطلاب، مؤكدًا أن الجاهزية الحقيقية تتمثل في كفاءة التشغيل وجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة بالكامل.

واستأنف وكيل أول وزارة التربية والتعليم جولاته بإدارة العمرانية التعليمية، حيث زار مدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بنات، ومدرسة نجيب محفوظ الابتدائية، وتابع انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول، ونسب حضور الطلاب، وتنفيذ التقييمات الصفية، مع التأكد من تواجد المعلمين داخل الحصص، مؤكدًا أن الانضباط داخل المدرسة هو الأساس الحقيقي لتحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وشدد على ضرورة تكثيف الإشراف اليومي داخل المدارس، ومتابعة نتائج التقييمات وتحليلها لمعالجة أي نقاط ضعف، إلى جانب الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضاري للمدرسة، وسرعة الاستجابة لأي أعطال أو احتياجات فنية، والاستمرار في التواصل مع أولياء الأمور لدعم الطلاب على المستوى التعليمي والتربوي.

