عقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التوجيه المالي والإداري ومسؤولي التجريبيات بالإدارات التعليمية، لمتابعة موقف صرف المستحقات المالية ورصد أي معوقات قد تعطل عملية الصرف والعمل على حلها بشكل فوري، في تحرك حاسم يعكس أولوية حقوق العاملين.

شهد الاجتماع حضور كل أحمد شعبان، وكيل المديرية، ومنى طاهر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ووحيد عبد الواحد، مدير إدارة التجريبيات، و أحمد محروس، موجه عام مالي وإداري، وياسر ماهر، مدير أمن المديرية.

تهنئة برمضان

واستهلت مدير المديرية اللقاء بتهنئة الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الشهر الفضيل يعزز قيم المسؤولية والتكافل، وأن الحفاظ على حقوق العاملين واجب لا يقبل التأجيل أو المماطلة.

وشددت على أن الراتب حق أصيل لكل موظف، واصفة إياه بـ«الخط الأحمر»، مؤكدة أن أي تأخير غير مبرر في صرف المستحقات سيتم التعامل معه فورًا، مع توجيه الإدارات التعليمية بضرورة عرض أي عقبات بشكل مباشر وسريع لاتخاذ القرار المناسب في حينه.

سرعة إرسال المستحقات

وخلال الاجتماع، وجّه أحمد محروس الإدارات التعليمية بسرعة موافاة المديرية والوزارة بكافة المستحقات المالية، لا سيما المتعلقة بالمجموعات المدرسية والتجريبيات، مع التأكيد على سرعة صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم من خارج وزارة التربية والتعليم، والانتهاء الفوري من إجراءات التسويات وإرسالها دون تأخير.

معايير اختيار قيادات التجريبيات

من جانبه، استعرض وكيل المديرية أحمد شعبان شروط شغل وظائف مديري ومعلمي المدارس التجريبية، مؤكدًا ضرورة أن يستند اختيار القيادات إلى معايير واضحة تضمن الكفاءة والانضباط والقدرة على الإدارة الفعالة.

وشدد على أهمية المتابعة الميدانية والعمل بروح الفريق، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية وتحقيق الصالح العام، موجهًا بالالتزام بلائحة التحفيز والانضباط المدرسي باعتبارها الإطار المنظم لضبط الأداء وتهيئة بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة.

واختُتم الاجتماع بفتح باب النقاش والاستماع إلى استفسارات الحضور، حيث تم الرد على جميع التساؤلات بشفافية، في رسالة واضحة تؤكد أن حقوق العاملين محفوظة، وأن مديرية تعليم القاهرة تتعامل بمنهج الحسم والمتابعة والتنفيذ لضمان انتظام العمل واستقرار المنظومة التعليمية.

