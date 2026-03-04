تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر صرف الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 15 و29 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.
