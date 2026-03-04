انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 15 و29 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة في 8 أشهر.. الدولار يتجاوز 50 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

اقرأ أيضًا:

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الأهلي والقاهرة وCIB خلال تعاملات اليوم