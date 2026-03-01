أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة موسعة شملت مدارس إدارتي العياط والصف التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على مستوى الانضباط داخل المدارس، في إطار المتابعة اليومية للمنظومة التعليمية.

وبحسب بيان بدأ "عطية" جولته في إدارة العياط التعليمية بزيارة مدرسة بهبيت الابتدائية الجديدة، ومدرسة بهبيت الإعدادية المشتركة، بالإضافة إلى مدرسة بهبيت الابتدائية، حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على نسب حضور الطلاب والمعلمين، وتأكد من تنفيذ التقييمات داخل الحصص بصورة منتظمة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على انتظام الطلاب وعدم تأثر العملية التعليمية تحت أي ظرف.

كما شدد على تكثيف برامج علاج ضعف القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية، ومتابعة نتائج التقييمات أولًا بأول لمعالجة أي قصور، مع الاهتمام بالنظافة العامة والانضباط داخل ساحات المدارس، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

بعد ذلك واصل "عطية" جولته في إدارة الصف التعليمية بزيارة مدرسة الجمال الابتدائية ومدرسة المنشي الإعدادية، إلى جانب مدرسة إسماعيل جمال التجريبية، حيث تابع انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول وتنفيذ التقييمات الصفية والأسبوعية، مع التأكد من تواجد المعلمين داخل الحصص الدراسية.

وأكد وكيل الوزارة أن الانضباط داخل المدرسة يمثل الأساس الحقيقي لتحسين مستوى التحصيل الدراسي، مشددًا على أن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة بكافة الإدارات التعليمية، وأن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

اقرأ أيضاً:

للمرة الثالثة.. التعليم تعيد فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي

رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2026