إعلان

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس العياط والصف ويشدد على الانضباط

كتب : أحمد الجندي

06:14 م 01/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس العياط والصف ويشدد على الانضباط (3)
  • عرض 4 صورة
    مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس العياط والصف ويشدد على الانضباط (4)
  • عرض 4 صورة
    مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس العياط والصف ويشدد على الانضباط (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة موسعة شملت مدارس إدارتي العياط والصف التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على مستوى الانضباط داخل المدارس، في إطار المتابعة اليومية للمنظومة التعليمية.

وبحسب بيان بدأ "عطية" جولته في إدارة العياط التعليمية بزيارة مدرسة بهبيت الابتدائية الجديدة، ومدرسة بهبيت الإعدادية المشتركة، بالإضافة إلى مدرسة بهبيت الابتدائية، حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على نسب حضور الطلاب والمعلمين، وتأكد من تنفيذ التقييمات داخل الحصص بصورة منتظمة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على انتظام الطلاب وعدم تأثر العملية التعليمية تحت أي ظرف.

كما شدد على تكثيف برامج علاج ضعف القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية، ومتابعة نتائج التقييمات أولًا بأول لمعالجة أي قصور، مع الاهتمام بالنظافة العامة والانضباط داخل ساحات المدارس، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

بعد ذلك واصل "عطية" جولته في إدارة الصف التعليمية بزيارة مدرسة الجمال الابتدائية ومدرسة المنشي الإعدادية، إلى جانب مدرسة إسماعيل جمال التجريبية، حيث تابع انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول وتنفيذ التقييمات الصفية والأسبوعية، مع التأكد من تواجد المعلمين داخل الحصص الدراسية.

وأكد وكيل الوزارة أن الانضباط داخل المدرسة يمثل الأساس الحقيقي لتحسين مستوى التحصيل الدراسي، مشددًا على أن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة بكافة الإدارات التعليمية، وأن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

اقرأ أيضاً:

للمرة الثالثة.. التعليم تعيد فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي

رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتظام الطلاب تنفيذ التقييمات تواجد المعلمين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
أخبار وتقارير

بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
القيادة الوسطى الأمريكية: أبراهام لينكولن لم تصب وتواصل عملياتها
شئون عربية و دولية

القيادة الوسطى الأمريكية: أبراهام لينكولن لم تصب وتواصل عملياتها
رامز جلال يتغزل في جمال يارا السكري في مقدمة "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

رامز جلال يتغزل في جمال يارا السكري في مقدمة "رامز ليفل الوحش"
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026