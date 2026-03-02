أجرى محمد فايز، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية لإدارة الحوامدية التعليمية لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة، في إطار توجيهات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتكثيف المتابعة الميدانية وضمان استقرار العملية التعليمية.

وشملت الجولة عدة مدارس، منها مدرسة الشهيد محمد راشد سعد راشد، ومدرسة أم خنان الثانوية المشتركة، ومجمع النور للتعليم الأساسي.

وخلال الجولة، تابع وكيل المديرية انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول، ومستوى الانضباط العام، والتزام المعلمين بخطط الشرح والتقييم، كما اطمأن على جاهزية البيئة المدرسية من حيث النظافة والتنظيم وتفعيل الإشراف اليومي.

كما حرص على الاطلاع على سجلات المتابعة والتقييم، ومناقشة عدد من الطلاب للوقوف على مستوى تحصيلهم الدراسي، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل بروح الفريق، وتعزيز الأنشطة التعليمية والتربوية التي تنمي شخصية الطالب ومهاراته.

