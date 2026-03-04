

لم تشفع لها صلة الدم، ولم يردعه بكاؤها أو توسلاتها؛ ففي قرية "الحجيرات" بمركز قنا، شهدت الأسرة مأساة إنسانية، حين أقدم شقيق على قتل أخته "صابرين" وارتكب جريمته باستخدام أسلحة نارية، بسبب خلافات أسرية تافهة، لتكون منصة القضاء هي الفصل الأخير الذي ألقى الحكم على القاتل.

ليلة الرصاص في "الحجيرات"

تعود الواقعة إلى يوليو 2025، حين دوى إطلاق نار كثيف في أرجاء القرية. "خيري. ج"، عاطل عن العمل، استخدم في البداية "فرد روسي" محلي الصنع، لكن الضحية حاولت النجاة بالاختباء خلف باب المنزل. لم يتوقف الغل، إذ استبدل القاتل سلاحه ببندقية آلية وأمطر الباب برصاصات نافذة، لتسقط شقيقته جثة هامدة وسط بركة دماء، قبل أن يلوذ بالفرار عبر شوارع القرية.

منصة القضاء.. القصاص العادل

بعد تحقيقات موسعة، أدرجت القضية تحت رقم 3579 لسنة 2025 كلي قنا، وتولت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ، وياسر عرفة، وعبد الباسط قمر الزمان، نظرها.

الإصرار على القتل

كشفت النيابة، ممثلة في شريف محمد محجوب، أن المتهم استخدم نوعين من الأسلحة لضمان إتمام جريمته، ما يؤكد نية القتل العمد مع سبق الإصرار.

الحكم الرادع

أسدلت المحكمة الستار على القضية بمعاقبة المتهم غيابياً بالإعدام شنقاً، لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على دماء معصومة، لا سيما دماء الرحم.