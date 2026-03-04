إعلان

لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا

كتب : مختار صالح

11:31 ص 04/03/2026

مقتل فتاة برصاص شقيقها في قنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


لم تشفع لها صلة الدم، ولم يردعه بكاؤها أو توسلاتها؛ ففي قرية "الحجيرات" بمركز قنا، شهدت الأسرة مأساة إنسانية، حين أقدم شقيق على قتل أخته "صابرين" وارتكب جريمته باستخدام أسلحة نارية، بسبب خلافات أسرية تافهة، لتكون منصة القضاء هي الفصل الأخير الذي ألقى الحكم على القاتل.

ليلة الرصاص في "الحجيرات"

تعود الواقعة إلى يوليو 2025، حين دوى إطلاق نار كثيف في أرجاء القرية. "خيري. ج"، عاطل عن العمل، استخدم في البداية "فرد روسي" محلي الصنع، لكن الضحية حاولت النجاة بالاختباء خلف باب المنزل. لم يتوقف الغل، إذ استبدل القاتل سلاحه ببندقية آلية وأمطر الباب برصاصات نافذة، لتسقط شقيقته جثة هامدة وسط بركة دماء، قبل أن يلوذ بالفرار عبر شوارع القرية.

منصة القضاء.. القصاص العادل

بعد تحقيقات موسعة، أدرجت القضية تحت رقم 3579 لسنة 2025 كلي قنا، وتولت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ، وياسر عرفة، وعبد الباسط قمر الزمان، نظرها.

الإصرار على القتل

كشفت النيابة، ممثلة في شريف محمد محجوب، أن المتهم استخدم نوعين من الأسلحة لضمان إتمام جريمته، ما يؤكد نية القتل العمد مع سبق الإصرار.

الحكم الرادع

أسدلت المحكمة الستار على القضية بمعاقبة المتهم غيابياً بالإعدام شنقاً، لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على دماء معصومة، لا سيما دماء الرحم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل قنا محكمة جنايات قنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة
شئون عربية و دولية

الجيش الكويتي يعلن التصدي لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
أخبار المحافظات

لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء من "منزلي إلى تجاري
أخبار مصر

المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء من "منزلي إلى تجاري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة