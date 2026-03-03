أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الاسترشادي الأول لامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لدعم الطلاب وإتاحة فرص تدريب عملية تساعدهم على الاستعداد المبكر لاختبارات نهاية العام، من خلال التعرف على شكل الأسئلة وطبيعة الامتحان.

خطوات تحميل نموذج امتحان الرياضيات البحتة 2026

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على النموذج الاسترشادي من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى رابط النماذج الاسترشادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط: من هنا

-اختيار مادة الرياضيات البحتة باللغة العربية.

-الضغط على النموذج الاسترشادي الأول.

-اختيار خيار تحميل للحصول على نسخة من النموذج.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق عن إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2026 عبر موقعها الرسمي، بهدف تمكين الطلاب من التدريب الجيد والاستعداد الأمثل قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم نشر نموذج استرشادي جديد لكل مادة دراسية بشكل يومي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفقًا للجداول المعلنة، على أن يستمر طرح النماذج حتى شهر مايو المقبل.

شرح النماذج عبر قناة مدرستنا 3

بالتوازي مع نشر النماذج عبر الموقع الإلكتروني، أكدت الوزارة أنه سيتم تقديم شرح تفصيلي للنماذج الاسترشادية من خلال قناة مدرستنا 3، عبر حلقات يومية تُعرض في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة الحلقة في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي، وذلك لتسهيل فهم الأسئلة وطريقة الإجابة النموذجية عليها.

