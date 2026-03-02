إعلان

لقطة أبوية.. وزير التعليم يجلس بجانب الطلاب ويتحدث معهم في مدارس قنا

كتب : أحمد الجندي

04:55 م 02/03/2026

وزير التعليم يجلس بجانب الطلاب ويتحدث معهم في مدار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت صورة لمحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وهو يجلس بجانب الطلاب على المقاعد الدراسية، ويتحدث معهم مباشرة، مدى اهتمامه بالطلاب ورغبته في الاستماع إلى آرائهم وتجاربهم داخل الفصول، خلال جولته التفقدية اليوم في مدارس قنا.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة، مؤكدين أنها تعكس الجانب الإنساني والأبوي للوزير وتظهر قربه من الطلاب.

المصافحة والابتسامة

كما ظهرت صورة أخرى للوزير وهو يصافح طالبًا في المرحلة الابتدائية، جالسًا أمامه بابتسامة دافئة، في لحظة تعكس الرغبة في التواصل المباشر مع الطلاب وخلق جو من الألفة والراحة داخل المدرسة.


وتأتي هذه الجولة في إطار الزيارات الميدانية المستمرة التي يقوم بها وزير التربية والتعليم، بهدف متابعة انتظام الدراسة، وتعزيز الانضباط، والاستماع لملاحظات الطلاب والمعلمين، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

اقرأ أيضاً:

آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

التعليم تكشف الحقيقة الكاملة لواقعة اعتداء طالب على معلم بمدينة نصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير التعليم محمد عبد اللطيف مدارس قنا تعليم قنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
محمد رمضان بعد عدم مشاركته في دراما رمضان: "قررت أصالح نفسي واشتريت فيراري"
دراما و تليفزيون

محمد رمضان بعد عدم مشاركته في دراما رمضان: "قررت أصالح نفسي واشتريت فيراري"
ترامب: الضربة الكبرى ضد إيران لم تبدأ.. ومستعد لإرسال قوات برية
شئون عربية و دولية

ترامب: الضربة الكبرى ضد إيران لم تبدأ.. ومستعد لإرسال قوات برية
مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها
سفرة رمضان

مشروبات شائعة في رمضان تضر الكبد والقلب والكلى.. احذرها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026