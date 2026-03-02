أظهرت صورة لمحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وهو يجلس بجانب الطلاب على المقاعد الدراسية، ويتحدث معهم مباشرة، مدى اهتمامه بالطلاب ورغبته في الاستماع إلى آرائهم وتجاربهم داخل الفصول، خلال جولته التفقدية اليوم في مدارس قنا.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة، مؤكدين أنها تعكس الجانب الإنساني والأبوي للوزير وتظهر قربه من الطلاب.

المصافحة والابتسامة

كما ظهرت صورة أخرى للوزير وهو يصافح طالبًا في المرحلة الابتدائية، جالسًا أمامه بابتسامة دافئة، في لحظة تعكس الرغبة في التواصل المباشر مع الطلاب وخلق جو من الألفة والراحة داخل المدرسة.



وتأتي هذه الجولة في إطار الزيارات الميدانية المستمرة التي يقوم بها وزير التربية والتعليم، بهدف متابعة انتظام الدراسة، وتعزيز الانضباط، والاستماع لملاحظات الطلاب والمعلمين، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

