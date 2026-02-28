كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اعتبارًا من مساء يوم السبت المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتدريب والاستعداد الجيد للامتحانات.

جدول نشر النماذج وحلها على القناة

أوضحت الوزارة أنه سيتم نشر نموذج استرشادي لكل مادة على الموقع يوميًا في الساعة 9 مساءً، وفق الجداول المعلنة التي تمتد حتى شهر مايو المقبل، وبالتوازي، سيعرض حل النماذج عبر قناة "مدرستنا 3"، ضمن سلسلة حلقات يومية تبدأ في الساعة 10 مساءً، مع إعادة في الساعة 12 ظهر اليوم التالي لضمان متابعة جميع الطلاب.

وتهدف وزارة التربية والتعليم من هذه الخطوة إلى مساعدة الطلاب على تحسين مستواهم الدراسي والتدريب على أسلوب الامتحانات الفعلي، لضمان أداء أفضل عند الامتحان الرسمي، مع تمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح.

