إعلان

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

04:00 ص 28/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حل النماذج الاسترشادية على قناة «مدرستنا 3» (3)
  • عرض 5 صورة
    حل النماذج الاسترشادية على قناة «مدرستنا 3» (5)
  • عرض 5 صورة
    حل النماذج الاسترشادية على قناة «مدرستنا 3» (1)
  • عرض 5 صورة
    حل النماذج الاسترشادية على قناة «مدرستنا 3» (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اعتبارًا من مساء يوم السبت المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتدريب والاستعداد الجيد للامتحانات.

جدول نشر النماذج وحلها على القناة

أوضحت الوزارة أنه سيتم نشر نموذج استرشادي لكل مادة على الموقع يوميًا في الساعة 9 مساءً، وفق الجداول المعلنة التي تمتد حتى شهر مايو المقبل، وبالتوازي، سيعرض حل النماذج عبر قناة "مدرستنا 3"، ضمن سلسلة حلقات يومية تبدأ في الساعة 10 مساءً، مع إعادة في الساعة 12 ظهر اليوم التالي لضمان متابعة جميع الطلاب.

وتهدف وزارة التربية والتعليم من هذه الخطوة إلى مساعدة الطلاب على تحسين مستواهم الدراسي والتدريب على أسلوب الامتحانات الفعلي، لضمان أداء أفضل عند الامتحان الرسمي، مع تمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح.

اقرأ أيضاً:

للمرة الثالثة.. التعليم تعيد فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة النماذج الاسترشادية الثانوية العامة قناة مدرستنا 3

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صلاح دياب: "عمري ما اتعاملت مع إسرائيل.. أنا نافستها في الزراعة"
أخبار وتقارير

صلاح دياب: "عمري ما اتعاملت مع إسرائيل.. أنا نافستها في الزراعة"
تبدأ من 60 ألف جنيه.. تعرف على أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2026
أخبار وتقارير

تبدأ من 60 ألف جنيه.. تعرف على أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2026
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
شائعات الاتجار بالأعضاء.. الحكم على المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة
حوادث وقضايا

شائعات الاتجار بالأعضاء.. الحكم على المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة
للأثرياء فقط.. أغلى 5 أطعمة في العالم خلال 2026
علاقات

للأثرياء فقط.. أغلى 5 أطعمة في العالم خلال 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026