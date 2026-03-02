إعلان

التعليم تشكّل لجنة دائمة لمتابعة طلبات "عدم الاستبقاء" للمعلمين

كتب : أحمد الجندي

03:01 م 02/03/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

لشئون المعلمين، تختص بتلقي طلبات المعلمين الراغبين في عدم الاستبقاء، وفحص المستندات المرفقة، ودراسة الطلبات قبل عرضها على الجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

مسؤولية المديريات وتجميع البيانات

شددت الوزارة على ضرورة قيام كل مديرية تعليمية بترشيح موظف مؤهل لتحمل مسؤولية تجميع هذه الطلبات، مع ضرورة إرفاق البيانات التالية: الاسم، الوظيفة، ورقم الهاتف (واتس آب).

وأوضحت أن الموعد النهائي لتقديم البيانات هو يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026.

وأكدت الوزارة أن الموضوع هام وعاجل، داعية المديريات التعليمية إلى سرعة التجاوب لضمان معالجة طلبات المعلمين بدقة وفي الوقت المحدد، مع مراعاة تقديم كل المستندات المطلوبة التي تثبت صحة الطلب.

التعليم طلبات عدم الاستبقاء طلبات عدم الاستبقاء للمعلمين

