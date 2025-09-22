المنوفية ترصد غياب الطلاب إلكترونيًا مع ثاني أيام الدراسة (صور)

رئيس "التعليم العام" تتابع انتظام الدراسة بمدارس شبين في المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

رصدت عدسة "مصراوي"، اليوم الإثنين، انطلاق تجربة تسجيل الغياب إلكترونيًا داخل مدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بمدينة شبين الكوم، وذلك في ثاني أيام العام الدراسي الجديد.

وجاءت التجربة بحضور الدكتور محمد صلاح، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الذي أكد أن الهدف منها هو تعزيز الانضباط داخل الفصول وتوفير بيانات دقيقة لحظة بلحظة عن نسب حضور الطلاب.

وأشار "صلاح" إلى أن تسجيل الغياب إلكترونيًا يمثل خطوة مهمة في طريق التحول الرقمي بالمدارس، حيث يسهّل على المعلمين والإدارات متابعة الطلاب بسرعة أكبر، ويحدّ من الأخطاء المرتبطة بالطرق الورقية التقليدية.