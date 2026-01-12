الثانوية الأزهرية 2026.. بدء تحرير استمارات الدخول للامتحانات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، تحرير استمارات امتحانات الشهادة الثانوية بأقسامها للعام الدراسي 2026/2025K، ولمدة شهر، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.

وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، جميع الطلاب بسرعة تحرير استمارات الشهادة الثانوية في الأوقات المحددة طبقا لتعليمات قطاع المعاهد الواردة في هذا الشأن.

وأكدت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه يجب على جميع الطلاب سداد رسوم خدمات الاستمارة قبل بدء عملية تحريرها.

وينشر "مصراوي" خطوات ملء استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025، على النحو التالي:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.

