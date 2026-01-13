إعلان

الوزراء السابقون السبب.. اشتعال المنافسة بشأن انتخابات لجان "النواب"

كتب : نشأت علي

12:06 م 13/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسببت زيادة عدد الوزراء السابقين المنتخبين والمعينين بمجلس النواب، في إشعال المنافسة بين النواب في انتخابات اللجان النوعية.

ويستعد المجلس لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعدما تم الانتهاء أمس من اختيار رئيس المجلس والوكيلَين.

وأفادت مصادر أن الوزراء السابقين يحرصون على ترؤس اللجان النوعية المعنية بتخصصهم؛ مثل الوزير السابق سامح شكري لتولي رئاسة لجنة الخارجية، والوزير السابق محمد سعفان لتولي لجنة القوى العاملة، والوزير السابق طارق الملا لتولي لجنة الطاقة والبيئة، والوزير السابق محمود شعراوي لتولي رئاسة لجنة الإدارة المحلية، والوزير السابق علاء فؤاد لرئاسة اللجنة التشريعية، والوزير السابق السيد القصير لتولي رئاسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وتسبب هذا الأمر في إشعال المنافسة بينهم وبين النواب الآخرين؛ لا سيما رؤساء اللجان السابقين.

ويدخل في طريق المنافسة النواب المستقلون والمعارضون؛ خصوصًا حزب المصري الديمقراطي الذي أعلن المنافسة على انتخابات أغلب اللجان.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، توجه الحزب للمنافسة على أغلب تشكيلات اللجان النوعية.

وأضافت عبد الناصر أنهم يسعون لتشكيل "كتلة معارضة قوية" قادرة على التحالف في المواقف المهمة واتخاذ رؤى مشتركة، مشيرةً إلى وجود اتصالات مكثفة مع عدد كبير من النواب المستقلين الذين أبدوا ترحيبًا بالانضمام إلى هذه الكتلة، لافتةً إلى صعوبة التنسيق مع الأغلبية في الوقت الحالي.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، قد دعا أعضاء المجلس إلى إبداء رغباتهم بشأن الانضمام إلى اللجان النوعية، ومن المتوقع إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية غدًا الأربعاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب انتخابات لجان النواب انتخابات اللجان النوعية الوزراء السابقون بانتخابات لجان النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مخاطرة ومحظورات".. الاتحاد السنغالي يفاجئ جماهيره بصرامة قبل مواجهة مصر
رياضة محلية

"مخاطرة ومحظورات".. الاتحاد السنغالي يفاجئ جماهيره بصرامة قبل مواجهة مصر
2 مليون جنيه تأمين مؤقت.. تفاصيل وقيمة مزاد تفكيك كوبري السيدة عائشة
أخبار مصر

2 مليون جنيه تأمين مؤقت.. تفاصيل وقيمة مزاد تفكيك كوبري السيدة عائشة
التضامن تصدر قراراً باستمرار إيقاف منح التراخيص لـ" دور الأيتام " لمدة عام
اقتصاد

التضامن تصدر قراراً باستمرار إيقاف منح التراخيص لـ" دور الأيتام " لمدة عام
ارتفاع سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

ارتفاع سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"
أخبار

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون