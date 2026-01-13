الوزراء السابقون السبب.. اشتعال المنافسة بشأن انتخابات لجان "النواب"

تسببت زيادة عدد الوزراء السابقين المنتخبين والمعينين بمجلس النواب، في إشعال المنافسة بين النواب في انتخابات اللجان النوعية.

ويستعد المجلس لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعدما تم الانتهاء أمس من اختيار رئيس المجلس والوكيلَين.

وأفادت مصادر أن الوزراء السابقين يحرصون على ترؤس اللجان النوعية المعنية بتخصصهم؛ مثل الوزير السابق سامح شكري لتولي رئاسة لجنة الخارجية، والوزير السابق محمد سعفان لتولي لجنة القوى العاملة، والوزير السابق طارق الملا لتولي لجنة الطاقة والبيئة، والوزير السابق محمود شعراوي لتولي رئاسة لجنة الإدارة المحلية، والوزير السابق علاء فؤاد لرئاسة اللجنة التشريعية، والوزير السابق السيد القصير لتولي رئاسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وتسبب هذا الأمر في إشعال المنافسة بينهم وبين النواب الآخرين؛ لا سيما رؤساء اللجان السابقين.

ويدخل في طريق المنافسة النواب المستقلون والمعارضون؛ خصوصًا حزب المصري الديمقراطي الذي أعلن المنافسة على انتخابات أغلب اللجان.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، توجه الحزب للمنافسة على أغلب تشكيلات اللجان النوعية.

وأضافت عبد الناصر أنهم يسعون لتشكيل "كتلة معارضة قوية" قادرة على التحالف في المواقف المهمة واتخاذ رؤى مشتركة، مشيرةً إلى وجود اتصالات مكثفة مع عدد كبير من النواب المستقلين الذين أبدوا ترحيبًا بالانضمام إلى هذه الكتلة، لافتةً إلى صعوبة التنسيق مع الأغلبية في الوقت الحالي.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، قد دعا أعضاء المجلس إلى إبداء رغباتهم بشأن الانضمام إلى اللجان النوعية، ومن المتوقع إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية غدًا الأربعاء.