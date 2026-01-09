إعلان

ننشر نماذج امتحانات البوكليت لمادة Math للشهادة الإعدادية 2026

كتب : أحمد الجندي

04:40 م 09/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مادة Math للشهادة الإعدادية 2026 (3)
  • عرض 9 صورة
    مادة Math للشهادة الإعدادية 2026 (9)
  • عرض 9 صورة
    مادة Math للشهادة الإعدادية 2026 (8)
  • عرض 9 صورة
    مادة Math للشهادة الإعدادية 2026 (7)
  • عرض 9 صورة
    مادة Math للشهادة الإعدادية 2026 (6)
  • عرض 9 صورة
    مادة Math للشهادة الإعدادية 2026 (5)
  • عرض 9 صورة
    مادة Math للشهادة الإعدادية 2026 (1)
  • عرض 9 صورة
    مادة Math للشهادة الإعدادية 2026 (4)

كتب- أحمد الجندي:

واصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نشر النموذج الثاني لبوكليت مادة Math للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

و أكدت الدكتورة همت أبو كيلة، مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الهدف من نشر هذه النماذج يتمثل في تمكين الطلاب من التدريب العملي على شكل الورقة الامتحانية، وتنمية مهاراتهم في إدارة الوقت أثناء أداء الامتحان، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على حل الأسئلة بطريقة منهجية وصحيحة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأشارت إلى أن هذه النماذج تعد أداة مهمة لفهم طبيعة الأسئلة، وتقليل التوتر والخوف من الامتحان، ورفع مستوى الاستعداد والتحصيل الدراسي للطلاب، بما يسهم في دعم العملية التعليمية ويؤهل الطلاب لأداء امتحاناتهم بثقة وكفاءة.

الشهادة الإعدادية 2026 همت أبو كيلة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وزارة الترية والتعليم

