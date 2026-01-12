إعلان

تأكيداً لمصراوي.. صرف حافز التدريس لمعلمي الزاوية الحمراء بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

04:05 م 12/01/2026 تعديل في 04:42 م

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في استجابة لما نشره موقع "مصراوي"، حصل معلمو ادارة الزاوية الحمراء التعليمية بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، على حافز التدريس بالكامل لكافة المعلمين داخل الإدارة، مؤكدين صرف المستحقات رسميًا اليوم.

وأكد عدد من المعلمين في تصريحات خاصة أن الحافز تم صرفه بالفعل، وذلك بسبب عدم نزوله مع الراتب السابق، على عكس باقي الإدارات التعليمية.

وكان عدد من معلمي إدارة الزاوية الحمراء قد تواصلوا مع موقع "مصراوي"، واشتكوا من عدم صرف حافز التدريس، رغم بدء صرفه بالفعل لباقي الإدارات التعليمية، ما أثار تساؤلات واسعة داخل الإدارة.

وحينها أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم حينها، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن حافز التدريس لجميع معلمي إدارة الزاوية الحمراء سيتم صرفه يوم 12 يناير، مشددًا على أنه لم يحدث أي تأخير عن الموعد المحدد للصرف.

اضغط هنا

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معلمي الزاوية الحمراء صرف حافز التدريس وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
أخبار البنوك

الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
"الفيضة الكبرى" تعاود ضرب الإسكندرية.. رياح عاتية وأمطار تغسل الشوارع- صور
أخبار المحافظات

"الفيضة الكبرى" تعاود ضرب الإسكندرية.. رياح عاتية وأمطار تغسل الشوارع- صور
قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
أخبار المحافظات

لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
تعرف على قول النبيّ إذا عصفت الرياح
أخبار

تعرف على قول النبيّ إذا عصفت الرياح

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026