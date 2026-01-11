قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية موسعة شملت إدارات أوسيم ومنشأة القناطر والوراق التعليمية، للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الوزارية وتنفيذها داخل اللجان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف و المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، و في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لامتحانات نصف العام الدراسي، وحرصًا على انضباط العملية الامتحانية.

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد إدارة أوسيم التعليمية، حيث زار مدرسة الأبطال واطمأن على فتح مظاريف الأسئلة في المواعيد القانونية، مع توافر ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتواجد الموجه المقيم لممارسة دوره الإشرافي داخل اللجان.

كما زار مدرسة صيدا الابتدائية، حيث تأكد من انتظام سير الامتحانات والانضباط داخل اللجان وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان في هدوء واستقرار.

و واصل "عطية" جولته بزيارة إدارة منشأة القناطر التعليمية، حيث تفقد مدارس المناشي الجديدة، مناشي البلد القديمة والجديدة، واطمأن على انتظام اللجان، ودقة الإجراءات التنظيمية، والتزام الإدارات المدرسية بالتعليمات الصادرة من الوزارة، مؤكدًا أن الامتحان مقياس حقيقي لمستوى الطالب، ولا مجال للاجتهاد أو التهاون.

وفي إدارة الوراق التعليمية، زار مدرسة الوراق الثانوية بنات ومدرسة العميد محمد فوزي الابتدائية، وتأكد من تطبيق التعليمات الوزارية كاملة، كما تحدث مع الطلاب للاطمئنان على وضوح الأسئلة وعدم وجود أي معوقات تعرقل سير الامتحانات.

في ختام الجولة، التقى سعيد عطية بعدد من أولياء الأمور، وتحدث معهم بروح الأب والمسؤول، مستمعًا إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن الطالب وولي الأمر في صدارة أولويات المنظومة التعليمية، وأن أي ملاحظة جادة يتم التعامل معها بكل حسم وسرعة.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن المتابعة الميدانية مستمرة بجميع الإدارات التعليمية، وأن انضباط امتحانات نصف العام ونزاهتها خط أحمر، باعتبارها حقًا أصيلًا للطلاب وأساسًا لتحقيق العدالة التعليمية.

