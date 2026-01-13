كشفت مصادر خاصة، أن الفنانة سلوى عثمان، تقدمت بشكوى رسمية لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ضد المخرجة ياسمين أحمد كامل.

وقال المصدر في تصريح خاص ل"مصراوي" :"تقدمت سلوى عثمان بشكوى للدكتور أشرف زكي ضد المخرجة ياسمين أحمد كامل - مخرجة مسلسل (أب ولكن) بسبب سوء المعاملة".

وتخوض الفنان سلوى عثمان دراما رمضان ٢٠٢٦ بمسلسل "أب ولكن" ويشاركها البطولة محمد فراج، هاجر أحمد، حنان يوسف، بسمة داود، تأليف ياسمين أحمد كامل وماريان هاني، إخراج ياسمين أحمد كامل، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة.

