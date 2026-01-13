مباريات الأمس
كأس مصر

المصرية للاتصالات

- -
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

فيردر بريمن

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

11:10 ص 13/01/2026 تعديل في 11:58 ص
  منتخب مصر
تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2025”، في مباراة يُتوقع أن تشهد إثارة وندية كبيرة.

موعد مباراة مصر والسنغال

تُقام المباراة غدًا الأربعاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بن بطوطة، بعدما نجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2.

إنجاز تاريخي للفراعنة

وتمكن المنتخب المصري من إقصاء حامل لقب النسخة الماضية، ليواصل مشواره بثبات نحو التتويج باللقب القاري.

ويُعد هذا التأهل هو السابع عشر في تاريخ مشاركات منتخب مصر بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم منتخب نيجيريا كأكثر المنتخبات وصولًا إلى هذا الدور.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تُذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، بالإضافة إلى قنوات مفتوحة تنقل اللقاء مجانًا.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والسنغال

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى، من خلال ضبط التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

طريقة الضبط:

الدخول إلى قائمة الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000

أو

الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية، الضغط على زر BISS، ثم إدخال الشفرة:

1100001100000000

ثم الضغط على موافق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

