كتب- أحمد الجندي:

أجرى أحمد شعبان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد 11 يناير 2026، جولة ميدانية موسعة بإدارة المرج التعليمية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية بجميع المراحل الدراسية.

وبحسب بيان، رافقه في الجولة أيمن الفخراني، مدير عام الإدارة، ومديرو المدارس، حيث حرص على الاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق الإجراءات المنظمة للامتحانات.

واستهل وكيل المديرية جولته بزيارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، حيث تابع اللجان واطمأن على تهيئة الأجواء الملائمة لطبيعة الإعاقة السمعية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة التعليمية لجميع الطلاب.

ثم توجه إلى مدرسة الأندلس الرسمية المشتركة، حيث تابع مدى الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا على أهمية الانضباط وتوفير مناخ هادئ يساعد الطلاب على الأداء الجيد.

وزار وكيل المديرية مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، حيث تابع سير العمل داخل اللجان دون معوقات، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتدخل الفوري لحل أي ملاحظات طارئة لضمان امتحانات آمنة ومنضبطة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

جامعة القاهرة تُطلق أول منظومة "بيوت خبرة" مدعومة بالذكاء الاصطناعي

هل جاء امتحان صفوف النقل من الكتب الخارجية؟.. مصدر بالتعليم يرد