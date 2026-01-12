إعلان

خبير تربوي يحذر: اختلاف مستويات النماذج يهدد عدالة الامتحانات

كتب : أحمد الجندي

09:57 م 12/01/2026

لجان الامتحانات ارشيفية

حذر الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، من استمرار الشكاوى حول تفاوت صعوبة نماذج الامتحانات، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في عدم اعتماد النماذج على بنوك أسئلة علمية ومتوازنة.

وأوضح "شوقي"، أن وضع ثلاثة نماذج للامتحان الواحد يخضع غالبًا لوجهة نظر واضعي الامتحانات، طالما تعتبرها متكافئة، لكنها غير مستمدة من بنوك أسئلة مبنية على أسس علمية سليمة.

وأضاف أن هذا الوضع يؤدي إلى تفاوت مستوى الصعوبة بين النماذج، وهو ما يلحق بالطلاب أضرارًا بالغة ويفقد الامتحان عدالته ويكافئ الفرص بين الطلاب.

وأشار الخبير التربوي إلى أن طالما لم تُراجع الطريقة المتبعة في إعداد النماذج، ستظل شكاوى الطلاب وأولياء الأمور قائمة، بسبب الإحساس بعدم المساواة بين الطلاب في الامتحانات.

وحث "شوقي" وزارة التربية والتعليم على الاعتماد على بنوك أسئلة علمية ومتوازنة لضمان أن تكون نماذج الامتحانات متكافئة في الصعوبة والسلاسة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لكل الطلاب.

الامتحانات الدكتور تامر شوقي اختلاف مستويات النماذج

