كتب- عمر صبري:

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه يمكن للطالب بعد تسجيل رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني طباعة إيصال بالرغبات يحتوي على رقم محدد وتاريخ وساعة التقديم.

ونصحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من رغباته على جهازه الشخصي؛ للرجوع إليها عند الحاجة.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة استعدادا لترشيحهم للجامعات الحكومية وذلك للعام الأكاديمي 2025 - 2026.

واستقبلت معامل تنسيق الجامعات الحكومية آلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم للسماح بتسجيل رغباتهم والرد على استفسارتهم مجانا.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

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