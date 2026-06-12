كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

وأكدت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تشمل مواد التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، مشيرة إلى أن جميع الأسئلة ستكون بنظام الاختيار من متعدد فقط، دون تضمين أي أسئلة مقالية، مشيرة إلى أن الطلاب لن يتسلموا ورقة مفاهيم خلال أداء امتحانات هذه المواد.

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد في تصريحات لمصراوي، أن حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لا يقتصر على الطلاب فقط، وإنما يشمل أيضًا المراقبين وجميع العاملين داخل اللجان.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي ضمن الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بهدف الحفاظ على سرية الامتحانات.