إعلان

الثانوية العامة 2026| نظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

كتب : أحمد الجندي

02:05 م 12/06/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

وأكدت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تشمل مواد التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، مشيرة إلى أن جميع الأسئلة ستكون بنظام الاختيار من متعدد فقط، دون تضمين أي أسئلة مقالية، مشيرة إلى أن الطلاب لن يتسلموا ورقة مفاهيم خلال أداء امتحانات هذه المواد.

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد في تصريحات لمصراوي، أن حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لا يقتصر على الطلاب فقط، وإنما يشمل أيضًا المراقبين وجميع العاملين داخل اللجان.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي ضمن الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بهدف الحفاظ على سرية الامتحانات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة؟
الأموال العامة تكشف محاولة إخفاء 30 مليون جنيه خلف كيانات مشروعة
حوادث وقضايا

الأموال العامة تكشف محاولة إخفاء 30 مليون جنيه خلف كيانات مشروعة
"لن يضروكم إلا أذى".. إيران ترد على إعلان ترامب التوصل لاتفاق بـ"آية قرآنية"
شئون عربية و دولية

"لن يضروكم إلا أذى".. إيران ترد على إعلان ترامب التوصل لاتفاق بـ"آية قرآنية"
حكاية "بطاطس" وأسلافها.. لماذا خرجت الكلاب البلدي عن السيطرة؟
حكايات الناس

حكاية "بطاطس" وأسلافها.. لماذا خرجت الكلاب البلدي عن السيطرة؟
افتتاح 5 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في أسيوط
أخبار المحافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة بعد إحلالها وتجديدها في أسيوط

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان