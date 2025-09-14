كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتلقي طلبات التسجيل في المنحة الدراسية الكاملة المقدمة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والمخصصة لطلاب الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، أو المعفيين من المصروفات الدراسية بقرار من وزارة التربية والتعليم، على أن يكونوا من خريجي المدارس الحكومية، ولم يسبق لهم الحصول على منحة دراسية أخرى.

وتشمل المنحة تغطية كافة المصروفات الدراسية والإقامة ومصروف شهري للإعاشة حتى التخرج، وذلك للدراسة بالجامعات الأهلية في عدد من التخصصات، منها: الطب، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، الطب البيطري، الفنون التطبيقية، الفنون والتصميم، الزراعة، السياحة والفنادق والآثار.

ويمكن للطلاب الراغبين في التسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني اضغط هنا.

بإستخدام الرقم القومي وكلمة السر المدونة على شهادة الثانوية العامة.

ومن المقرر إعلان نتيجة الطلاب المقبولين بالمنحة يوم ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥.

