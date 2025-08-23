تعرف على موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كتب- عمرو صالح:

يترقب طلاب الثانوية العامة موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والخطوات اللازمة لتسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعد هذه المرحلة بمثابة الفرصة الأخيرة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للعام الجامعي الجديد.

ومن المقرر أن يعلن فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2025، خلال الأسبوع المقبل، ويستمر تسجيل رغبات المرحلة الثالثة حتى إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، ويتم إعلان النتيجة بعد تقديم طلاب الدور الثاني في المرحلة الثالثة.

وتشمل المرحلة الثالثة الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية للنظامين القديم والحديث، كما تمتد لتشمل طلاب الدور الثاني بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور الثاني.

ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد انتهاء تقديم طلاب الدور الثاني.

