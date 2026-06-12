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هل تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع الوزارة؟.. مصدر بالتعليم يجيب

كتب : أحمد الجندي

07:55 م 12/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

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تزايدت تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية حول إمكانية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في عدد من المحافظات.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج الشهادة الإعدادية لن يتم إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن إعلان نتائج الشهادة الإعدادية يتم من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة على حدة.

وأشار إلى أن كل محافظة تتولى أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل المحافظ ثم إتاحتها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابعة لها.

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امتحانات الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم

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