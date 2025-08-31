بدء تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني

كتب- أحمد إبراهيم الجندي:

بدأت المدارس الثانوية اليوم تسليم شهادات وإخطارات النجاح للطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وذلك تمهيدًا لإتاحة الفرصة أمامهم للدخول على موقع مكتب التنسيق واستكمال إجراءات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.

ويتم تسليم الشهادات يتم من خلال المدارس المقيد بها الطالب بشكل مباشر، حيث يحصل كل طالب على شهادة النجاح الخاصة به بعد التأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي، نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٩٠.٦٪ للنظام الحديث و٩٠.٧٪ للنظام القديم.

ووفق بيان للوزارة، بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني ١٥٤٩٧٧ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٤٩١٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٤٠٣١٨ طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني ٨٥١١٩ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٨٥٠٨١ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٧٦٠٤٢ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٨٩.٤٪.

أما بالنسبة لشعبة (علمي رياضة) نظام جديد، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني ١٥٣٦٥ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٣٥٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٣٩٧٥ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩١٪.

