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الشيخ أحمد خليل ينصح طلاب الثانوية العامة بهذه الأدعية قبل النتيجة

02:57 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

الشيخ أحمد خليل

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كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن لحظات انتظار نتيجة الثانوية العامة لحظات فارقة في عمر الطلاب وأسرهم، ويجب ألا تتحول إلى قلق يفسد الطمأنينة أو خوف يزعزع الثقة بالله.

وأكد الشيخ خليل في تصريحات خاصة لمصراوي: أن "النتائج بيد الله وحده، وقدر الله كله خير، ومن رزق التوفيق فليحمد الله، ومن جاءت نتيجته دون المأمول فليوقن أن الخير فيما قدره الله، وليُحسن الظن بربه".

ونصح طلاب الثانوية العامة ومن حولهم بالإكثار من الدعاء في هذه الأوقات، مشيرًا إلى أن من أجمل ما يُقال:

"اللهم ارزقني فرحًا ينسيني تعب السنين، وبشرني بنتيجة ترضيني وترضي والديّ".

"اللهم اجعل النجاح حليفي، وافتح لي أبواب الخير والرزق، وحقق لي ما أتمنى".

"اللهم اجعل قلبي مطمئنًا بقدرك، راضيًا بحكمك، متيقنا بحكمتك".

وتابع: "النجاح الحقيقي هو في السعي والاجتهاد وحسن التوكل، وكل طالب له رزقه ونصيبه، فلا تقف الحياة عند نتيجة امتحان، ولا تُقاس القيمة بورقة أو رقم. الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

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