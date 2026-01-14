لطلاب كليات العاصمة.. موعد ومكان معرض ملابس خيري بالجامعة

أعلنت جامعة العاصمة ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع أندية، عن تنظيم المعرض الخيري للملابس، وذلك يوم الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦، الساعة ١٠ صباحاً بالصالة الملحقة بالمطعم المركزي بالجامعة.

يأتي هذا المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويهدف المعرض إلى تقديم الدعم وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وترسيخ دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة "إن جامعة العاصمة لا تقتصر رسالتها على التعليم والبحث العلمي فقط، بل تمتد لتشمل خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الجامعة أن هذا المعرض الخيري يعكس التزام الجامعة بمسئوليتها الاجتماعية، ويؤكد أن العلم والإنسانية يسيران جنبًا إلى جنب من أجل بناء مجتمع أفضل."

وقال الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: "نحن نؤمن أن العمل المجتمعي هو أحد أهم ركائز التنمية، وأن الجامعة يجب أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، هذا المعرض الخيري للملابس هو خطوة عملية لترسيخ قيم العطاء والتكافل، ونأمل أن يكون نموذجًا يحتذى به في التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.

