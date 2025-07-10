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بالطبل والمزمار.. طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات في كفر الشيخ - فيديو وصور

02:25 م الخميس 10 يوليه 2025
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    طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات (4)
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    طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات (5)
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    طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات (6)
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    طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات (7)
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    طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات (8)
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    طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات (2)
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    طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات (9)
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    طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات (3)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:


ودع طلاب وطالبات الثانوية العامة في كفر الشيخ، اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة بالطبل والمزمار، والورود، والدباديب.


وشهدت بعض لجان امتحانات الثانوية العامة مظاهر عديدة للاحتفال بانتهاء الثانوية العامة تنوعت ما بين مواصلة الطلاب، لحفلات الرقص على الطبل وأنغام المزمار البلدي، والأغاني الشعبية وذلك بمشاركة أولياء أمورهم، وتجاوب المارة معهم.


وعبر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة وابنائهم الطلاب عن سعادتهم بانتهاء امتحانات الثانوية العامة بعد موسم دراسي كامل 2024 - 2025 شمل توتر وقلق وخوف من الامتحانات.

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طلاب الثانوية العامة كفر الشيخ الثانوية العامة
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