انهيار وبكاء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية بسبب امتحان اللغة العربية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية من طول امتحان اللغة العربية، وصعوبة سؤال النحو.

وأكد عدد من الطلاب، أن الامتحان كان به عدد من النقاط الصعبة، وأنه لم يكن في مستوى الطالب المتوسط، حيث خرج عدد كبير من الطلاب في حالة انهيار وبكاء.

من جانبه أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات المنعقدة بديوان المديرية لم تتلقِ أي شكاوى بخصوص امتحانات الثانوية العامة.

أضاف وكيل تعليم القليوبية، أن عدد لجان الثانوية العامة 104 لجان أساسية يؤدي بها 50 ألفاً و 213 طالباً وطالبة الامتحانات هذا العام.

من جانبه تابع المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القليوبية، متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما وجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.