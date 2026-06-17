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غرفة عمليات جنوب سيناء: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

كتب : رضا السيد

10:28 ص 17/06/2026
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    تفقد لجان الامتحانتات
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    لقاء حواري مع الطلاب
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    رئيس المنطقة يتابع اللجان

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أجرى الدكتور مصطفى نجيب محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة سير وانتظام أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وحرص رئيس المنطقة على متابعة انتظام سير اللجان وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا على أهمية توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط والشفافية.

كما تابع مستوى الخدمات المقدمة داخل اللجان، ووجه بضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه سير الامتحانات، بما يضمن توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد أن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أي شكاوى، ولم يجر رصد أي تجاوزات داخل اللجان منذ بداية الامتحانات وحتى اليوم، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب.

كما أشاد بجهود رؤساء اللجان وجميع القائمين على أعمال الامتحانات في سبيل خروجها بالصورة المشرفة التي تليق بالأزهر الشريف.

ويؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية "القسم العلمي" الامتحانات اليوم في مادة "الفقة" بداية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحًا، وسد إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات غدًا الخميس في مادة "التاريخ" لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهرًا.

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جنوب سيناء الأزهر الشهادة الثانوية الامتحانات

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