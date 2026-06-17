لا يقتصر دور الفلفل الحار على إضافة النكهة الحارة إلى الأطعمة، بل تشير أبحاث حديثة إلى أنه قد يحمل فوائد صحية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

وفي أحدث الدراسات، رصد الباحثون تأثيرا محتملا لبعض المركبات الموجودة فيه على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وبحسب موقع Lenta.ru، أظهرت دراسة نشرتها مجلة Food & Function أن الفلفل الحار ومنتجاته المختلفة قد يساهمان في خفض ضغط الدم الانبساطي وتقليل معدل نبض القلب بشكل طفيف، خاصة عند استهلاكهما لفترات طويلة.

ماذا شملت الدراسة؟

حلل الباحثون نتائج 14 تجربة سريرية تناولت تأثير مركبات الكابسيسينويدات، وهي المواد المسؤولة عن المذاق الحار في الفلفل. وشملت الدراسات منتجات متنوعة مثل مسحوق الفلفل الأحمر، وعصير الفلفل، ومعجون "كوتشوجان" المخمر، إضافة إلى المكملات الغذائية المحتوية على مستخلصات الفلفل.

تأثير على ضغط الدم

وأظهرت النتائج أن تناول الفلفل الحار لفترات قصيرة لم يكن له تأثير واضح على ضغط الدم الانقباضي، إلا أن الدراسات التي استمرت لأكثر من 12 أسبوعا سجلت انخفاضا طفيفا في ضغط الدم الانبساطي بلغ نحو 0.8 ملم زئبقي.

انخفاض معدل ضربات القلب

كما لاحظ الباحثون أن استهلاك الفلفل الحار ومنتجاته ارتبط بانخفاض متوسط معدل ضربات القلب بنحو 1.5 نبضة في الدقيقة لدى المشاركين.

ويرجح العلماء أن مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار قد يلعب دورا في تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم، إضافة إلى تأثيره المحتمل على عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم.

وأكد الباحثون أن التأثيرات المسجلة كانت ذات دلالة إحصائية، لكنها لا تزال محدودة من الناحية السريرية، ما يعني أن الفلفل الحار لا يمكن اعتباره وسيلة علاجية لارتفاع ضغط الدم.

فوائد أخرى للفلفل الحار

وتشير دراسات سابقة إلى أن الكابسيسين قد يساعد في دعم صحة القلب والشرايين وتحسين عمليات الأيض وتوسيع الأوعية الدموية، إلا أن الخبراء يشددون على ضرورة اعتباره جزءا من نظام غذائي متوازن، وليس بديلا عن العلاج أو الإرشادات الطبية الخاصة بمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. فوائد الفلفل الأصفر على صحة الجسم

كنز من الفيتامينات.. خضار أحمر يخفف حدة "الإنفلونزا الخارقة"

مكون سري في مطبخك يحميك من السرطان وارتفاع الكوليسترول