منطقة جنوب سيناء الأزهرية: انتظام امتحانات الثانوية لليوم السادس دون رصد

تصوير- أحمد مسعد:

أدى اليوم السبت 13 يونيو 2026، طلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية امتحان الفيزياء.

ورصدت عدسة "مصراوي" خروج الطلاب من اللجان بعد الانتهاء من الامتحان، وسط حالة من الارتياح.

فرحة بين الطلاب أمام اللجان

تجمع عدد من الطلاب أمام المعهدين لتبادل الآراء حول الامتحان، فيما حرص آخرون على التقاط الصور التذكارية مع زملائهم.

استمرار امتحانات الثانوية الأزهرية

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية أداء الامتحانات وفق الجدول المقرر، وسط متابعة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.