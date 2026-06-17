كشف الفنان الراحل محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا متأثرا بإصاباته إثر حادث دراجة نارية على طريق الإسماعيلية، كواليس بدايته مع هذه الهواية التي ارتبط بها لسنوات طويلة.

ماذا قال محمد مرزبان عن هوايته ركوب الدراجات النارية؟

وخلال ظهوره في بودكاست، تحدث محمد مرزبان عن علاقته بالدراجات النارية، قائلًا: "علاقتي بالموتوسيكلات بدأت من زمان، ودي حقيقة، أنا بركب من زمان فعلًا، لكن امتلاك موتوسيكل مكانش متاح زمان بسبب خوف الأهل".

وأضاف: "كانوا دايما يقولولي لا، هتركب موتوسيكل ليه؟ إحنا مش مستغنين عنك، لأن كان بيحصل حوادث كتير وناس فقدت أعز ما عندها بسبب التهور، فكان الأهل دايما يخافوا علينا من الحتة دي فأنا كنت بركب وأنا صغير طبعا كلنا كنا بناجر الفطوطة والحاجات دي كلها".

وتابع: "ابتديت أركب من سنة 1980 تقريبا، ووقتها كنت عايش بره في إنجلترا، فكان الموضوع منتشر جدا هناك، لكن رغم كده ما امتلكتش موتوسيكل لما رجعت مصر، بعدين ابتدينا نشوف جروبات كتير على الطريق، فبدأت تتساءل إيه ده؟ مين الناس دي عصابات ولا ناس عاديين زينا، لكن الحقيقة إنهم ناس محترمين، الموتوسيكل علمني ووراني حاجات أنا ما كنتش أعرفها، وما كنتش بشوفها."

وأضاف: "واحد صاحبي قدي في السن، لكنه كان مجنون موتوسيكلات ومجنون جري، فضلت وراه لحد ما بطل يركب، وكنت دايمًا أقوله خاف على نفسك، أنت ليك أب وأم وأولاد، وليك أحفاد، وحرام تضيع نفسك، وفي النهاية، على فكرة، القدر قدر، يعني ممكن حتى لو ماشي على رجليك يحصلك حاجة، لكن خد بالك من نفسك، مش أكتر من كده".

وفاة الفنان محمد مرزبان

وكان الفنان محمد مرزبان تعرض لحادث سير قبل أيام أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ وكسر في قاع الجمجمة وتجمع دموي على الرئتين، قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا.

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