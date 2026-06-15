أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية (مبصر وكفيف) للدور الأول من العام الدراسي 2025/2026، بعد اعتماد النتائج رسميًا، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 79.52%.

أكدت المنطقة الأزهرية أن إعلان أسماء الأوائل يأتي في إطار دعم الطلاب المتفوقين وتحفيزهم على مواصلة التفوق خلال المراحل التعليمية المقبلة، تقديرًا لما حققوه من نتائج متميزة هذا العام.

ووجّه الشيخ محمود الطيب أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والأستاذ محمد بكري علي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، التهنئة للطلاب الأوائل وأسرهم، مشيدين بالجهد المبذول طوال العام الدراسي لتحقيق هذه النتائج المشرفة.

وأجرى رئيس المنطقة الأزهرية اتصالات هاتفية بعدد من الطلاب المتفوقين لتهنئتهم، معربًا عن سعادته بما حققوه من نجاح وتميز، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في الاجتهاد والحفاظ على هذا المستوى خلال السنوات المقبلة.

وأشار مسؤولو المنطقة إلى أن النتائج الإيجابية جاءت ثمرة تعاون فعال بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، إلى جانب الجهود التربوية والتعليمية التي تبذلها المعاهد الأزهرية لإعداد أجيال تجمع بين التفوق العلمي والالتزام بالقيم الأخلاقية.

وأوضح بيان منطقة الأقصر الأزهرية أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية هذا العام بلغ 5579 طالبًا وطالبة، فيما نجح 4445 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 79.52%، مع التأكيد على انتظام سير الامتحانات وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.