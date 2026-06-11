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بالصور.. رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات القسم الأدبي في قليوب

كتب : أسامة علاء الدين

01:16 م 11/06/2026
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    رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات القسم الأدبي في قليوب (1)
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    رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات القسم الأدبي في قليوب (4)
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    رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات القسم الأدبي في قليوب (5)
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    رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات القسم الأدبي في قليوب (3)

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تفقد الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الخميس، لجنة قليوب المشتركة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، لمتابعة سير امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبي والاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان.

وخلال جولته، تابع رئيس المنطقة مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وطمأنينة، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات التركيز والانضباط.
كما تفقد مقر اللجنة واستمع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، مؤكدًا حرص المنطقة الأزهرية على توفير جميع سبل الراحة والدعم اللازم للطلاب طوال فترة الامتحانات، بما يضمن سيرها بصورة منتظمة ومنضبطة.
وأشاد بما لمسه من التزام وجهود متميزة من القائمين على أعمال الامتحانات داخل اللجنة، مثمنًا دورهم في تنفيذ التعليمات بدقة والمحافظة على انتظام العمل داخل اللجان.
وفي ختام جولته، دعا الطلاب إلى مواصلة الاجتهاد والثقة بالنفس، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

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