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هل يشترط الحجاب عند قراءة الأذكار؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

02:11 م 11/06/2026

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم قراءة الأذكار والأوراد دون ارتداء الحجاب الكامل، مؤكدًا أن ذلك لا يُعد حرامًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأذكار وقراءة القرآن تُعد من العبادات، لكنها لا تشترط الحجاب الكامل كما هو الحال في الصلاة.

الفرق بين الحجاب الكامل والاحتشام

وأضاف أن هناك فرقًا بين الحجاب الكامل والزي المحتشم، مشيرًا إلى أنه يجوز للمرأة أن تقرأ الأذكار بملابس لا تستوفي شروط الحجاب الكامل، بشرط أن تكون محتشمة، تعظيمًا لشأن العبادة واحترامًا لها.

الأذكار لا تشترط الوضوء

وأشار إلى أن الصلاة لها شروط خاصة، من بينها الطهارة وارتداء الحجاب الكامل، بخلاف الأذكار التي لا تشترط الوضوء، موضحًا أنه يجوز ذكر الله أو قراءة القرآن دون وضوء، بشرط عدم مس المصحف مباشرة.

الذكر عبادة ميسرة في كل الأوقات

وشدد على أنه لا مانع من قراءة الأذكار في أي وضع، حتى قبل النوم، مؤكدًا أن الذكر عبادة ميسرة، لكن يُستحب مراعاة الهيئة اللائقة عند أدائه في حالة اليقظة، بما يعكس التقدير لهذه العبادة.

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الدكتور علي فخر دار الإفتاء اذكار

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