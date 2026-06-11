كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر، احداها أن يصليها الإنسان كهيئة صلاة المغرب.

وأوضح أمين الفتوى خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أن صلاة الشفع والوتر تؤدى على ثلاث ركعات، ولها ثلاث هيئات، وهي:

الهيئة الأولى: أن يصلي الإنسان ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم.

الهيئة الثانية: أن يصلي المسلم الشفع والوتر كهيئة صلاة المغرب، ركعتان وتشهد أوسط ثم ركعة والتشهد والتسليم.

الهيئة الثالثة: أن يصلي الإنسان بثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد في آخر الصلاة ثم يقوم المصلي بالتسليم.

هل ترك صلاة الشفع والوتر إثم؟

هل ترك صلاة الشفع والوتر إثم؟.. سؤال سبق أن تلقاه وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا، خلال لقاء سابق ببرنامج فتاوى الناس عبر قناة الناس، أن صلاة الشفع والوتر سُنة مؤكدة عن النبي (صلى الله عليه وسلم).

وبين أن القاعدة الفقهية في السنن المؤكدة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبناءً عليه، فإن المسلم الذي لا يصلي الشفع والوتر لا يقع عليه وزر أو إثم، لكنه يضيع على نفسه ثوابًا جزيلًا ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.

ولفت الشيخ أحمد وسام إلى حرص النبي الشديد على هذه الصلاة، مستشهدًا بحديث سيدنا أبوهريرة، رضي الله عنه، الذي قال فيه: أوصاني خليلي، صلى الله عليه وسلم، بثلاث لا أدعهن ما حييت.. وأن أوتر قبل أن أنام.



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