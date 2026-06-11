مش بنكبر ولادنا.. تعليق قوي من ميدو على عدم تجديد عقد معتمد جمال

تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل، بعد حديثه عن ملف رحيل المالي أليو ديانج عن النادي الأهلي، ومقارنته بأزمة انتقال أحمد سيد "زيزو" ورحيله عن الزمالك، بدون مقابل مادي.

رحيل أليو ديانج مجانا

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، أن الأهلي سبق له رفض عرض بقيمة 7 ملايين دولار للتخلي عن أليو ديانج، بدعوى أن اللاعب يستحق الاحتراف في أوروبا وأن بيعه لن يتم بأقل من 10 ملايين دولار.

وأضاف أن اللاعب المالي تمت إعارته بعد ذلك إلى نادي الخلود السعودي مقابل 400 ألف دولار، قبل أن يرحل في النهاية عن القلعة الحمراء دون تحقيق العائد المالي المنتظر من بيعه.

تصريحات خالد الغندور

وقال الغندور: "أليو ديانج اللاعب المحترف المالي اللي جاله عرض قبل كده بـ7 ملايين دولار، الأهلي رفض التفريط فيه وقال ده يلعب في أوروبا وأقل حاجة 10 ملايين دولار للموافقة على بيعه، قبل ما يتم إعارته بعدها بسنة ونص للخلود السعودي بـ400 ألف دولار، ورحل في النهاية ببلاش من النادي الأهلي".

وتابع: "زي زيزو بالظبط، اللي جاله عرض بـ5.5 مليون دولار من نادي نيوم السعودي عندما كان يلعب في دوري الدرجة الثانية".

واختتم الغندور تصريحاته متسائلًا: "يا ترى الإعلام هيتكلم زي موضوع زيزو والاستفادة المالية والخسارة، وهيلوم المجلس؟ ولا هتعدي مرور الكرام؟".

وأثارت تصريحات الغندور تفاعلًا واسعًا بين الجماهير، خاصة في ظل الجدل المستمر حول كيفية إدارة ملف تجديد عقود اللاعبين، والاستفادة المالية من بيع النجوم قبل دخولهم الفترة الأخيرة من عقودهم.

اقرأ أيضا:

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على النايل سات

تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا