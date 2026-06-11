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شاحنات وصلت إلى 1000 كيلو.. الكشف عن حقائب منتخب النرويج في كأس العالم 2026

كتب : محمد الميموني

02:47 م 11/06/2026
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تنطلق اليوم الخميس وسط ترقب كبير للمنتخبات المشاركة في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة.

وكشفت تقارير صحفية نرويجية عن استعدادات استثنائية لبعثة منتخب النرويج خلال مشاركتها في المونديال، بعدما اصطحبت شحنات غذائية ضخمة بلغ إجمالي وزنها نحو 1000 كيلو جرام، بهدف الحفاظ على النظام الغذائي المعتاد للاعبين طوال فترة البطولة.

وذكرت صحيفة "VG" النرويجية أن البعثة نقلت ما يقرب من 300 كيلوغرام من الأسماك، و116 كيلو جرامًا من الجبن النرويجي، بالإضافة إلى 6 آلاف حبة برتقال إلى مقر إقامة المنتخب، في إطار خطة الجهازين الطبي والفني لتوفير الأطعمة التي اعتاد اللاعبون على تناولها.

ويأتي هذا التحرك حرصًا من المنتخب النرويجي على الحفاظ على استقرار النظام الغذائي للاعبيه، وفي مقدمتهم النجم إيرلينغ هالاند، بما يضمن جاهزيتهم البدنية خلال منافسات البطولة.

موعد مباراة النرويج والعراق في كأس العالم 2026

ويستهل منتخب النرويج مشواره في كأس العالم بمواجهة مرتقبة أمام منتخب العراق يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

مجموعة النرويج في كأس العالم 2026

ويقع منتخب النرويج في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا والعراق والسنغال، في واحدة من المجموعات التي تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

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كأس العالم 2026 النرويج العراق

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