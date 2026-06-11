إعلان

هل كان سيدنا الخضر نبيًا أم وليًا؟.. خالد الجندي يوضح ويستدل بالقرآن

كتب : محمد قادوس

11:22 ص 11/06/2026

الشيخ خالد الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ لا يُفهم على أنه علم يُكتسب بالزهد أو التأمل أو الرياضة الروحية، موضحًا أن المقصود به علم الغيبيات الذي لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن العلم اللدني لا يأتي إلا بالوحي، والوحي لا يكون إلا لنبي، مشددًا على أن هذا النوع من العلم ليس متاحًا لعامة الناس ولا يُنال بالممارسة أو الاجتهاد الشخصي.

سيدنا الخضر نبي وليس وليًا فقط

وأضاف أن هذا الفهم يرجح أن العبد الصالح "الخضر" كان نبيًا، وليس مجرد ولي، لأن ما أُوتيه من علم كان من نوع الغيبيات المرتبطة بالوحي المباشر من الله.

وأشار إلى أن اجتماع العلم والرحمة ليس دليلًا كافيًا على النبوة، لأنهما قد يجتمعان في غير الأنبياء، كما في علاقة الأب بأبنائه، أو الطبيب بمريضه، أو المعلم بتلاميذه، حيث يجتمع العلم مع الرحمة في هذه النماذج.

وأكد أن الدليل الأقوى على نبوة الخضر هو أن سيدنا موسى عليه السلام، وهو نبي، ذهب ليتبعه ويتعلم منه، موضحًا أنه لا يمكن لنبي أن يتبع وليًا، لأن ذلك يخل بترتيب المقامات، وبالتالي فإن اتباع نبي لنبي آخر هو التفسير الأقرب.

الاقتداء بين الأنبياء ثابت في القرآن

وأشار إلى أن اتباع الأنبياء لبعضهم ثابت في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾، وقوله: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾، مؤكدًا أن هذا يرسخ مبدأ الاقتداء والهداية المتصلة بين الأنبياء.

اقرأ ايضًا

ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى

متى تكون الصلاة مفروضة على الطفل شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ خالد الجندي سيدنا الخضر النبي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رئيس القضاء الإيراني: سنوجه رداً مدمراً ولن تعود معادلات المنطقة كما كانت
شئون عربية و دولية

رئيس القضاء الإيراني: سنوجه رداً مدمراً ولن تعود معادلات المنطقة كما كانت
"خطف وإجهاض في نص الليل".. الراقصة "شمس" تقدم بلاغا ضد سعد الصغير وصبري
حوادث وقضايا

"خطف وإجهاض في نص الليل".. الراقصة "شمس" تقدم بلاغا ضد سعد الصغير وصبري
"دعم صلاح".. كواليس جديدة حول قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم
رياضة محلية

"دعم صلاح".. كواليس جديدة حول قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم
موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة للعاملين بالدولة.. تعرف على جدول المرتبات
اقتصاد

موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة للعاملين بالدولة.. تعرف على جدول المرتبات
قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
مدارس

قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون
* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026